6個穿著西裝的黑人，肩膀上抬著棺材，隨著電音節奏起舞的畫面就是現在最夯的「黑人抬棺」迷因（meme），爆紅後還掀起全球一陣模仿潮。除了之前意外引起爭議的YouTuber「反骨男孩」之外，有網友最近注意到一名正妹鋼琴師，她不但神還原「黑人抬棺」神曲，超兇的身材也成為另類焦點。

正妹鋼琴師小P打扮成黑人抬棺性感版造型，並神還原該影片的電音神曲(影片來源/YouTube/Pan Piano/如遭刪除請見諒)

「黑人抬棺」原本是非洲迦納一間葬儀社舉行葬禮的畫面，抬棺也是當地的傳統儀式，卻因為被網友配上2019抖音電音神曲「Astronomia」，因為搭配各種影片，有看到這群抬棺黑人，就是準備說「再見」意思的黑色幽默，讓該影片很快就在網路中竄起。正妹鋼琴師YouTuber「Pan Piano」，平常會在頻道中打扮成各種造型彈奏曲子，除了精湛的琴藝，火辣的身材也是粉絲關注的焦點，她日前就搭上「黑人抬棺」的風潮，用鋼琴神還原影片搭配的電音歌曲「Astronomia」，畫面中可以看到她還用心打扮成「黑人抬棺」的造型，其中，大深V襯衫將渾圓飽滿的雪乳展露無疑，讓人看了鼻血直流。

影片曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛暴動留言「妹子太跟上時事，黑人抬棺太火紅了。」、「重點應該不是彈奏的音樂,應該是美好的身材吧」、「露出胸部已經是趨勢了」、「真棒。這梗」、「啥麼鋼琴聲抬棺舞的~老納都沒聽見~只看見那深深的豪溝~太有誠意了」。