小譚道聽圖說》金山來了～ 16:302020/06/23 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》金山來了～(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山為名的人，通常走到那裡，應該都會受到歡迎，因為可以自我開心的說： 「金山在這裡！」 新光金控日前召開股東會，有名為「金山」的股東到場並發言，主持股東會的董事長吳東進就很開心的說，「今年『金山』來了，明年一定會更好。」哈～～。 #金山 #來了 #開心 #股東會 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》那可不行 16:302020/06/18 時事 廣明董事全面改選 擇日推舉董座 04:102020/06/18 產業．科技 永大今日股東會通過每股配發現金股利2.2元 09:552020/06/18 財經 三圓股東會 28分鐘順利結束 10:192020/06/18 財經 裕隆股東會 嚴陳莉蓮定調未來策略方向 11:122020/06/18 財經 直擊》晶華股東會上最大禮 小股東「送」飯店給潘思亮 12:572020/06/18 財經 期交所今舉行股東會 配發每股3元股利 15:052020/06/18 財經 股東會避談大同案... 三圓 明年靠正義國宅翻身 04:102020/06/19 財經要聞 《電腦設備》廣明與惠普和解 廣達今股東會鬆口氣 08:352020/06/19 財經 裕隆金雞母裕日車股東會 通過配息21.27元 10:132020/06/19 財經 話題熱門新聞 和愛妻約吃宵夜等嘸人 尪一看監視器心碎淚崩 - 時事 - 話題 御前侍衛帶刀劍進宮 皇帝為何不怕被刺殺？ - 歷史 - 話題 他面試表現超驚艷 竟因「說溜嘴」下場悽慘 - 日常 - 話題 女出差喝酒不小心醉倒 一個月後驚現自己「有了」！ - 時事 - 話題 深夜遇全裸男衝出「DIY」 霸氣女一招對方嚇尿 - 時事 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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