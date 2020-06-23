金山為名的人，通常走到那裡，應該都會受到歡迎，因為可以自我開心的說：

「金山在這裡！」

新光金控日前召開股東會，有名為「金山」的股東到場並發言，主持股東會的董事長吳東進就很開心的說，「今年『金山』來了，明年一定會更好。」哈～～。