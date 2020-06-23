好運來了真的擋都擋不住！一名女網友日前騎車時突然天降黃金，自己和孩子都被一坨巨大的鳥屎給砸中，隔天她想起這件事覺得可能是一種好兆頭，於是立刻去購買彩券，沒想到竟真的讓她獲得了人生第一張中獎彩券，不少網友看到後都羨慕不已。

這名女網友在《爆廢公社二館》中發文，表示自己前陣子騎車載著小孩，然而途中卻突然被一坨巨大的鳥屎給砸中安全帽，她的左肩以及孩子的揹巾和圍兜上也全都遭殃，但當下她並沒有特別在意這件事，直到隔天才驚覺這可能是一個好兆頭，於是到彩券行購買了電腦選號的3星彩；過了幾天後，她又來到彩券行兌獎，本來只是抱持著平常心，但一掃描後卻出現了中獎的聲音，讓她和老闆都驚喜不已，女網友最終共獲得了總彩金1.6萬元，扣稅後剩下1萬3450。

意料之外的結果讓她非常的開心，更直言自己要將這筆彩金拿去購入心儀已久的Switch，而其他網友看到貼文後也都非常羨慕，紛紛留言：「被鳥滴到屎我也遇過也馬上去買刮刮樂，結果什麼都沒有」、「我也中鳥屎，但是我槓龜」、「真好是招財鳥，我遇到都帶屎鳥」、「當下去買應該中更多喔！」、「我開車滴到鳥屎下次也來去買一下好了」。