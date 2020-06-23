當兵是台灣大多數男性共同的回憶，也是經常會在聊天中提及的話題，其中軍中的伙食更是最讓人難忘的主題。最近，有網友就發文吐槽軍中的伙食，並指出讓自己最沒辦法接受的就是「無色無味的三層肉」，更好奇詢問其他當過兵的網友所認為「最地獄的配菜」是哪一道。

這名網友在PTT中發文，表示軍中的伙食真的讓他覺得非常糟糕，除非是特殊特種的單位，否則菜色基本上煮來煮去都會是那幾道，在這之中PO主最難以下嚥的食物就是「無色無味的三層肉」，甚至連醬油都沒有沾，讓他感到相當氣憤；在文末PO主也好奇詢問，其他有當過兵的網友們有沒有認為最無法接受的菜色。

此文一出，立刻引來許多過來人留言，「三色豆啊，伙房很喜歡煮三色豆」、「我不知道怎麼特別指出一道特別難吃的」、「三色豆在外面是噴（廚餘），在裡面算珍饈了」、「肯定是各式青菜，不管哪種青菜都能炒到跟芥菜一樣超級苦」、「鋼鐵豬排，咬下去全部都在牙縫裡」。

不過在所有答案中，被最多人提名的就是「豬腳」，「有毛的豬腳」、「毛毛豬腳」、「豬腳上面永遠都有毛」、「毛毛豬腳幾乎沒肉在啃骨頭」、「豬腳，咬不動還都是短硬毛」、「我們連有人因為連續三天出豬腳打1985，給你參考」。