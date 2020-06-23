大部分的人們對於鯊魚都非常恐懼，尤其是電影中的橋段時常可以看見鯊魚攻擊人類的情節，更加深了大家心裡的害怕。最近，美國一戶人家去到海邊游泳放鬆，然而16歲的兒子卻不幸碰上鯊魚攻擊，一口咬上了他的大腿，所幸父親聽到兒子的呼救聲後立刻上前拯救，父子聯手擊退了鯊魚，只留下了怵目驚心的傷口。

(影片來源/YouTube/Eyewitness News ABC7NY)

根據外媒報導，16歲的尼克（Nick Arthur）和家人前往北卡羅來納州（North Carolina）的海灘遊玩，當時他就在離岸邊25英呎（約7.6公尺）處游泳，沒想到卻突然遭到一隻鯊魚攻擊，尼克頓時嚇得放聲大叫，不斷喊著：「滾開我的身邊！放開我！」，而父親提姆（Tim）和女兒就在不遠處戲水，他聽到兒子的呼救聲後先讓女兒趕快游上岸，接著便來到兒子身邊協助。

提姆用雙腳不斷地猛踢鯊魚的頭部，而尼克則使用拳頭攻擊，途中也試圖掰開鯊魚的嘴巴，導致他的雙手滿是鮮血，所幸鯊魚最終鬆開了尼克的大腿，就在他想改咬手部的時候，尼克和提姆就迅速逃離現場，游到了岸邊。

隨後尼克被送往附近的醫院接受治療，他的大腿上留有40個鯊魚牙印，共需縫17針，就連手掌上也有些許傷口，不過並沒有生命危險以及永久的傷害。雖然經歷了這麼驚險的危機，但尼克表示這並不會造成家人們對於在海邊游泳的恐懼，只是未來可能不會再游到太遠的地方了。