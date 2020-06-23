小白臉意旨依靠女性提供經濟來源的男性，雖然聽起來像是可以過著非常「舒服」的生活，但其實小白臉也不是這麼好做的！日本一位有名的小白臉ふみくん（Fumikun）近日就接受了採訪，曝光了他「吃軟飯」的秘訣。

根據日媒報導，Fumikun從上大學就開始擔任「小白臉」，10年的時間中就曾寄住過10名女性的家中，總共省下超過千萬元日幣（約新台幣276萬）的房租，雖然他本身也有賺一些小錢，但日常生活用品都還是由女性購買、供給給他，甚至還可以再領一筆零用金。不過Fumikun也不是光領女朋友的錢不做事，事實上他比起小白臉，更像是一名「家庭主夫」，雖然不用支付任何房租費用，但他卻會在日常生活的大小事中盡全力幫助女友，像是幫忙洗衣、做飯、買東西，就連和女友玩遊戲時也是竭盡所能在幫忙。

Fumikun透露最近女友迷上了《集合吧！動物森友會》，兩人共同經營一座島，但是由於女友平時需要上班，不太有時間可以玩，所以出現了Fumikun已經住在豪宅，但自己卻進度大落後的狀態，讓她忍不住抱怨：「明明遊戲是我買的，你卻超前這麼多，真是太奸詐了」，意識過來的Fumikun開始會在女友遊戲家中埋下10萬元以上的錢，或是幫忙購買遊戲中的其他物品，但最重要的還是「不能破壞女友的遊戲體驗」。

而Fumikun也認為，在遊戲中替女友做的這些事，和在家務上的幫助並沒有太大的差別，此外平時只要要仔細觀察女友的狀態，做出「在休假前整理出女友喜歡的咖啡廳清單」、「女友疲憊時主動幫忙按摩」等動作，就可以幫自己加分許多。