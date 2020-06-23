「拉麵披薩」你有吃過嗎？知名披薩連鎖店「必勝客」繼之前的宇治金時、臭豆腐、滷肉飯和榴槤等新奇口味，這次合作了日本的冠軍麵店「麵屋武藏」，再度推出超狂新口味「一口入魂拉麵披薩」，將拉麵應有的元素全都放到餅皮之上，同時滿足了披薩控和拉麵控的喜好！

據悉，來自日本東京的「麵屋武藏」已有20年歷史，過去曾蟬聯兩屆日本拉麵評比雜誌的評選冠軍，這次他們和必勝客合作，研發出了豚骨拉麵口味的披薩；在披薩餅皮上鋪有一層武藏麵屋吸附滿滿豚骨湯汁的中粗麵條，搭配上筍片以及充滿油花的大片叉燒，烘烤過後再放上半熟糖心蛋、辣椒、蔥花以及白芝麻，每吃一口都可以品嘗到披薩和拉麵交織的神奇口感！

此外，特別的是，這次的「一口入魂拉麵披薩」僅會在台灣推出，單點一個大披薩售價為459元，今（23）日已開放在官網上預購，並在6月30日時於全台指定門市中限時限量發售；而且6月30日至7月27日，到必勝客指定門市消費，還可得到「必勝客x麵屋武藏」的現金優惠券。