不少人都有面試的經驗，除了能讓主管更加認識你之外，也是一個了解公司文化、工作氛圍的好機會。有一名網友日前參加一間科技大廠的面試，本來一切都很順利，沒想到最後卻因為「說溜嘴」讓情況急轉直下，最後結局更是悲劇。

一名網友在PTT八卦板以標題「面試主管：你的資訊從哪來的？我：PTT」發文，表示日前到某間科技大廠面試工作，本來一切順利，針對主管詢問對該職位的了解程度時，他也回答的非常清楚跟詳細，讓主管驚豔直呼「哇！你很了解欸！你的資訊是從哪裡得知的？」該名網友沒想太多就直接回答「我是在PTT上蒐集資料的」沒想到主管瞬間變臉，開始數落「網路上的事情不能信啦，很多人都在亂講」讓原本融洽的氣氛變得超凝重，不管原PO怎麼圓都圓不回來，最後主管僅表示「好的，我已經知道你的個性了」人資也沒有二次面試，就這樣直接結束。2個禮拜後原PO也收到感謝函，正式宣布被淘汰出局。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都紛紛留言表示「幫 QQ，怎麼會笨到去講 PTT 阿，上面一堆黑企業的貼文」、「我也講過 PTT 上看到，直接謝謝再聯絡」、「主管我知道你PTT ID，主管：馬上錄取」、「網路上的東西真的都不能信，但你的一定信」「換個角度想，也許沒上是好事」、「網路搜尋資料就可以了，避免面試官對特定平台有偏見」、「PTT 黑企業沒在客氣，還敢講說在PTT看到」、「上了可能沒幾個月就逃了」、「帶頭罵PTT，你就上了阿」。