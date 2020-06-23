之前曾因為超自然的變老特效在全球爆紅的APP「FaceApp」，近日又再度掀起話題。有網友將吳怡農的照片代入變女特效，想不到竟仙氣逼人，顏值完全不輸線上當紅女明星，讓原PO忍不住直呼「又戀愛了…」文章掀起熱烈的討論，還有網友用韓國瑜、蔣萬安、王世堅等政治人物的照片來實驗，均出現意想不到的效果！

一名網友在論壇Dcard發文，表示最近看到朋友一直在玩「FaceApp」的性別轉換特效，一時無聊就拿了吳怡農的照片來測試，沒想到「女版」的農農竟然仙氣爆棚，飄逸的長髮和精緻的五官驚艷眾人，仔細一看似乎還有點撞臉大陸女星迪麗熱巴，讓原PO不禁驚呼「農農讓我又一次戀愛了．．．」。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「農農女裝都比我好看．．．」、「真的正 有迪麗熱巴的感覺」、「比畫完妝的自己還正好多」、「農妹基本上就是長那樣沒錯啊」、「農農好美」還有網友用其他政治人物的照片轉換性別，結果經常拿出來和吳怡農比較的雙帥之一蔣萬安成為氣質萌妹，無黨籍立委林昶佐變成韓系正妹，前高雄市長韓國瑜則變身都會上班族，甚至連民進黨議員王世堅都被APP矯正牙齒，露出燦爛的微笑，讓網友全都大吃一驚。