雍正帝是清朝入關以來第三位皇帝，治國風格勤勞親為，對內政民生的問題用著強力的手段進行鐵腕施政，也因為在位期間正值壯年，針對當時時弊果斷做出處置，諸多改革皆被後世肯定，在康雍乾盛世的延續具有承上啟下的重大作用。雖然政績顯赫，雍正帝卻有一個痛處，就是生下的女兒全都夭折，他也為此收養了3名姪女，全都是為了一特殊原因！

雍正帝一共有四名親生女兒，懋嬪生的長女、三女，還有敦肅皇貴妃生的四女均不到1歲就都夭折了，僅有齊妃生下的次女和碩懷恪公主活到成年，但也在23歲那年因病過世。雍正為此收養兄弟們的女兒作為養女，分別為和碩淑慎公主、和碩端柔公主、和碩和惠公主還有和碩格格。其中最重要的原因，就是為了「扶蒙」。

「扶蒙」顧名思義就是和蒙古部落聯姻，清朝是滿族入主中原，為了拉攏蒙古族，和他們維持和平友好的關係，從努爾哈赤就開始經常進行政治聯姻，除了皇上會娶蒙古女人為妃子，清朝公主也會下嫁給蒙古貴族，因此雍正才會收養親姪女作為聯姻的工具。和碩淑慎公主在雍正四年將她嫁給蒙古科爾沁博爾濟吉特氏觀音保，和碩端柔公主在雍正五年時下嫁給郡王博爾濟吉特•齊默特多爾濟，而和碩和惠公主在雍正七年嫁給蒙古喀爾喀博爾濟吉特氏的多爾濟塞布騰。