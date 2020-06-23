國外一有對恩愛的天鵝夫妻，因為選錯地方下蛋，巢穴慘遭屁孩蓄意破壞，公天鵝因為太過悲痛再也沒有回來，留下母天鵝一個人孤零零的守著僅存的蛋，最後被民眾發現她獨自死在巢穴中，讓人鼻酸。

Swan whose nest was smashed up by vandals with bricks 'dies from a broken heart'https://t.co/s5fpZu27H3 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) June 21, 2020

根據外媒報導，英國曼徹斯特博爾頓市(Bolton)有一對天鵝伴侶在英國曼徹斯特運河邊築巢，但因為環境不夠隱蔽，上月20日慘遭10幾名青少年拿石頭和磚塊攻擊，讓原本天鵝媽媽生下的6顆蛋只剩下3顆，後來又因為附近母雞、鴨子和狗的騷擾，最後僅僅剩下唯一1顆蛋，公天鵝疑似認為自己沒有盡到保護蛋的責任，承受不了自責的巨大壓力，在2星期後突然離開，之後再也沒有回來，僅留母天鵝孤單守護剩下的一顆蛋，但令人難過的是，近日母天鵝被人發現已經獨自死在巢穴中。

有動物學家表示「牠很有可能是死於心碎，因為牠曾有一個終生伴侶，卻因為受不住壓力驅走。」由於該園區的天鵝都有受到法律保護，目前也正在追查肇事者下落。據了解，天鵝是一生只認定一個伴侶的動物，如果終身伴侶身亡或消失，就會像人類一樣經歷巨大的悲傷。