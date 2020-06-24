生病了還是得尋找專業的醫生幫忙診斷治療，千萬不要誤信偏方，以防危及生命的意外發生。大陸一名男子因為畢業後精神狀況出了一些問題，經朋友介紹後被送至老年安養中心調養身心，期間聽信一名「氣功大師」的建議，稱節食70天就可治病，沒想到最終男子卻在第54天時不幸身亡。

根據陸媒報導，李姓男子對於自己的高考成績不慎滿意，2017年畢業後就出現了精神失常的情況，四處求醫無門之下，家人們經過熟人的介紹，將李男送往黑龍江鐵力市的一間老年森林康養中心治療。然而在本月20日晚間，李男睡前時曾表示自己心難受，隔天早上母親發現他有抽搐情形，立即請醫生前來救治，仍回天乏術。

李男的舅舅指控，李男在康養中心每天學習氣功、打坐等，每天還得交上150人民幣（約新台幣627元）的生活費，甚至花費千元購買一本由「劉尚林」撰寫的經書來學習；此外還有一名氣功大師，聲稱只要節食70天只喝水，李男的病就可以痊癒，沒想到卻在節食的第54天就發生意外。

經書作者劉尚林正是該名氣功大師，也是該間康養中心的負責人，他透露節食療法是他所發明的，但療程通常只需5到7天，而李男則私自延長了時間。目前當局政府與警方皆已介入調查。