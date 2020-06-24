為了吸引顧客上門消費，很多店家都會想出特別的促銷或是行銷手法，最近在越南就有一間專門賣河粉料理的餐廳，特地請來了身材火辣、穿著清涼的美女擔任店員，而關於美女店員的影片也在網路上流傳，讓不少網友看見後都感到血脈賁張。

(影片來源/YouTube/Khoa Nguyen)

根據越南媒體報導，這間餐廳位於胡志明市，營業時間是早上6點半到下午2點半，該餐廳從1986年開業後就一直指販售3種口味的傳統麵條湯，老闆表示河粉是由植物油製作並用電鍋來烹製，湯的口感也相當清爽，以確保客人們的健康，而且客人還可以根據個人的喜好來挑選麵條的粗細度與種類。

但似乎最近因為受到新冠肺炎疫情的影響，店內的生意不是太好，該餐廳除了推出午餐用餐時段消費就擁有49%的折扣優惠外，還請了一名身材火辣的美女來擔任店員，從影片中可以看見，這名美女穿著清涼，甚至有一套服裝是胸前中空設計的，將她傲人的上圍嶄露無遺。

網友們看見宣傳的影片後都相當激動，在看到該餐廳的名稱叫做「吃完就記得（Ăn là nhớ）」之後，紛紛笑說：「就算不去吃也已經記得了」，但也有其他人對這樣的行銷手法抱持著相反的意見，認為這樣做極有可能得到反效果。