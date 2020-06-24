在我們的印象當中，貓頭鷹通常都會站在樹枝上睡覺，但在網路上卻出現了一些貓頭鷹寶寶直接趴在地上休息的照片，讓不少人看到後都笑稱，根本就像是「喝醉酒的大叔」，但也有人質疑這些照片的真實性，沒想到在經過證實後發現，貓頭鷹寶寶竟真的會趴著睡覺，只因為牠們無法承受住頭的重量！

I've just discovered that baby owls sleep face down like THIS because their heads are too heavy. Also, I don't think I've seen owl legs before.... pic.twitter.com/dfKii2JtS8 — Mark Rees (@reviewwales) June 21, 2020

根據《UNILAD》報導，最初貓頭鷹寶寶睡姿在網路上流傳時，大部份的人都將之視為一種迷因，認為照片傳達著「喝醉的貓頭鷹回到家」的感覺，有些人看到後也質疑這些照片的真實性，因為在一般人的印象中，貓頭鷹通常會是呈現站立的姿勢睡覺，不過驚人的是，在經過證實後發現，貓頭鷹寶寶確實會趴著睡，而且有更多的目擊照片也跟著流出。

I haven’t found the original source for this pic, but it‘s also suggests owls sometimes sleep laying down.



Although I haven’t found any other ground face-plants or science articles on teenagers being top-heavy unstable sleepers...



Any bird peeps want to confirm or debunk? pic.twitter.com/i1r98mIoJN — Mika McKinnon (@mikamckinnon) June 3, 2019

《IFL Science》指出，成年的貓頭鷹因為發育完全了所以可以站著睡覺，然而對於幼年的貓頭鷹來說，頭部卻太過於沉重，以至於牠們沒有辦法在睡覺時承受，最終採取了趴睡或躺睡等的有趣睡姿，美國的非營利性民間環保組織奧杜邦學會（National Audubon Society）也曾證實過這件事情。此外，幼年貓頭鷹的午睡時間很短，這讓牠們通常都不願意被喚醒，拿食物來引誘牠們也沒有任何作用。