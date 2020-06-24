夜市文化是台灣觀光的一大特色，不少外國遊客來台灣遊玩一定會到各地的夜市中體驗，就連許多在地人都很喜歡逛夜市、吃吃美食。在夜市中有很多經典美味的小吃，近日有網友就好奇發問，究竟大家認為的夜市必吃小吃到底是什麼呢？

這名網友在PTT上發文，表示自己已經有一段時間沒有去逛過夜市了，所以打算趁著這次端午連假的機會到夜市走走看看，PO主也回憶起自己每次只要到夜市，就一定會去買冰火菠蘿或是不那麼鹹的鹹水雞來吃，所以好奇其他人去逛夜市時有沒有非買不可的必吃美食名單。

此文一出，有不少人都提供了自己心目中的美味小吃，「章魚燒」、「東山鴨頭的米血」、「豬血糕我每去必點啊」、「麻辣魚蛋、大腸包小腸」、「糖葫蘆」、「雪花冰、豆花、芋圓、木瓜牛奶」；然而，最多人提名的還是「地瓜球」和「臭豆腐」這兩項不敗經典，「其中必推地瓜球，沒點就是白去了」、「地瓜球啊，三包五十」、「麻辣鴨血、臭豆腐、地瓜球」、「臭豆腐，沒有之一」、「臭豆腐」。