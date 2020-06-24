台灣昨日發高燒，台北更開出今年最高溫38.4度，也是歷年來6月第二高溫，讓許多民眾大呼吃不消。一名男網友日前連續2天參加遶境，因為沒有做防曬措施，最後竟把自己曬成「烤焦麵包」，照片PO上網後也讓網友全都嚇傻！

有網友參加繞境沒防曬，最後手竟曬成「烤焦麵包」。(圖/原PO授權提供)

一名網友在PTT「爆廢公社」發文，表示自己日前到台中並連續2天參加大甲媽祖遶，因為沒有擦防曬的習慣，炎熱氣溫下也不喜歡穿長袖跟袖套，就直接任由太陽照射，沒想到事後竟發現自己的手肘前端變成如「烤焦麵包」一般的深巧克力色，和有柚子遮蔽的上臂形成超強烈的色差。

照片曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「哇塞……整個烤焦了」、「這會得皮膚癌吧⋯⋯最好看一下醫生」、「這是壞死了吧....」、「烤到臭火搭了」、「這跟燒傷一樣，三級了吧」、「我還以為是刺青」、「要截肢了吧」、「這手是中毒嗎，哈哈」、「這是炸寒單吧」、「皮膚也是重要器官，顧好器官才是健康第一」原PO最後也出面留言，除了謝謝網友們的關心，也補充表示自己每年夏天幾乎都會曬成這樣，而且似乎是曬成習慣，也不太會脫皮。