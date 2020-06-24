台灣成為工業化、服務業產業居多的社會，從事務農的年齡比例，也以老一輩居多。一名網友提到，如今年輕人不願務農，就連從農學院畢業的學生，未來踏入農產業的比例也不高，讓他好奇詢問年輕人不願務農的原因，也引發網友討論。

一名網友在PTT表示，日前至鄉下遊玩，發現許多農民都是老一輩，且不少人都是60歲以上，不僅如此，就連不少從農學院畢業的學生，真正從事農業的也不多，「到底為什麼年輕人不肯務農，那以後土地都沒有農民願意耕作了怎麼辦？」。

不少人回應「連傳產都很少人去了，更別提務農了」、「農地上面蓋滿高級農舍當民宿、工廠拼外銷了」、「小規模可能還不如做超商店員」，有網友認為，單靠務農無法賺大錢，還須倚靠科技，假若沒有內行人幫忙，務農並不容易「若想搞科技化務農，光先前投資的成本至少數百萬」、「沒有不肯務農，只有沒人帶沒有門路而已」。

還有人認為，務農資金門檻高、常被剝削，且主要看天吃飯，「農業資金門檻常常比小工廠還高，不如做網拍」、「務農也分很多種，不過大部分利潤都超低，而且一遇到歹年直接完蛋」、「因為農業部門從上到下，都是被其他人剝削的對象」、「初級的隨便種點東西，但自己吃都有問題也養不活自己，進階的你得投資，各種風險以及市場，有不少人投資種出成果，但賣不出去慘賠」。

也有一名小農夫曾提到，假若上班族想回鄉務農，其實並不容易，這就像是創業，投入資金、天災風險、時間成本及栽培技術培養都必須考量，再者初期必須撐過栽培期零收入的狀況，「栽培期一期大概都3至4個月，葉菜比較快一點，果樹更久，所以就是你前面3至4個月都是沒收入的，也無法得知採收時的收穫跟市場價格為多少，如果正值採收時遇到天災，有可能就沒收入，再等下一期又要3至4個月，遇到天災伴隨的可能是半年都沒收入情形」。對於如何維持繼續務農的動力，認為主要靠「想要發展家鄉跟守護土地的熱情，所以有這股使命在，我們要更努力，才是愛鄉愛土」。