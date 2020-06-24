服兵役是台灣男性的共同回憶，甚至在退伍後，總能成為兩個男人的溝通橋樑，其中軍中伙食更是讓他們難以忘懷。一名網友提到，近日回憶起當兵時吃到的滷豬腳，認為其滷到非常入味，好奇到底是如何煮出來的，也釣出食勤兵曝光美味秘訣。

一名網友在PTT表示，將滷包、醬油及豬腳放入鍋中，並用大火熬煮一整個上午，再將土豆罐頭倒入，美味的豬腳便完成，且口感軟爛、入口即化，搭配土豆堪稱「軍中美食」，好奇軍中的滷豬腳還有哪些烹煮秘辛。不少網友回應「是真的算少數不錯吃的」、「新訓在官田，豬腳滷的很久，很好吃欸」、「不過斗煥坪豬腳還不錯，我是打飯班，可以先挑」。

還有人抱怨軍中伙食，更指滷豬腳的毛每次都未清乾淨，「軍隊餐很常見豬腳跟香蕉」、「新訓最誇張，幾乎餐餐水果都香蕉，雖然好吃但是很膩」、「每次廚餘都是一堆毛豬腳」、「每週主餐一定有豬腳，毛都一大堆沒人吃」、「當兵的豬腳只有分開的皮跟骨頭」。

也有人解釋「豬腳是用來吸附醬汁的，然後用那個醬汁來扒飯」、「我食勤兵。副供站送來就這樣，別怪我們不拔毛」、「秘訣：大鍋大量、微滾再加一堆紅糖，加蓋煮三小時以上，完成前再加鹽巴、醬油、蠔油等調味，一定入味軟爛，但是好不好吃還是看調味，對阿兵哥來說，夠鹹夠軟看起來黑黑的還有湯汁拌飯就90分」。