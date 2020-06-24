以機車當代步工具的民眾難免會遇到車子出問題的時候，但可能要注意不要被黑心車行敲竹槓了！一名網友日前突然發現機車沒電，臨時找了路邊的車行檢查，連續問了3間竟都開出驚人天價，他不甘心將車子牽到家附近的機車行檢查，沒想到竟然只要300元就能解決，讓他傻眼直呼「垃圾黑心店家！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示近日下班的時候騎不到5分鐘就整個沒電，他沿路問了3間機車行，每間都表示不便宜，其中一間更是「拆了坐墊車殼，拿出電表裝模作樣一下就跟我說：這個很複雜，要查線路起碼要2000元左右，甚至到6000元。」還說起碼要花2個小時。原PO一怒之下就從小巨蛋一路將機車牽回土城延吉街，並給家裡附近的車行檢查，雖然對方一樣拆坐墊，但直接檢查保險絲，一換新馬上就可以正常發動，讓原PO氣得直呼「換保險+買3個預備用保險絲，土城車行的老闆只收我300，台北的垃圾黑心店家害我花了我3個半小時上下，牽到鐵腿兼腳趾頭起水泡」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「機車行被人覺得黑不是沒原因」、「牽超遠欸～你好強」、「只要有騎機車,沒有不被機車行騙過」、「不熟的機車行真的不要隨便進! 」、「很正常唷，上次機車壞掉牽到不認識的，一下就要換缸了，後來牽到認識的，不到300就解決」、「有些無良機車行就是等著宰人的」但也有網友提醒「專業建議，保險絲燒掉有其原因，記得找信任的店家再查找」、「線路還是注意一下，沒事不會燒保險絲⋯不然保險絲大部分人騎到賣車都沒換過，第一件車行應該是給你報換配線的價格或是包含發電線圈一起換」。