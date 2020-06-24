賽車屬於一種競速運動，若稍有一點不慎，賽車手都可能喪命。日本3年前有一名11歲女童，非常喜愛賽車，甚至是首位與贊助商簽約的小賽車手，在當時造成轟動，如今事隔3年，她的仙氣模樣再次引發討論，她還曝光從3歲開始就坐上賽車了。

野田樹潤3年前曾接受電視節目《沸騰ワード10》訪問(影片來源/youtube/動画.動画)

日本小學6年級的野田樹潤，3年前曾接受電視節目《沸騰ワード10》訪問，她是日本首位跟贊助商簽約的小賽車手，外型嬌小、稚嫩的她，當時分別與15歲及17歲選手比賽，全程一路領先，儘管年齡比其他參賽者小，但實力卻不容小覷，如今過了3年，野田樹潤也已長得亭亭玉立，從152公分抽高到164公分。

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野田樹潤提到為何想當賽車手，原因是為了超越父親，其父親是一名退役F1賽車手，10年前抱著遺憾引退，為了超越父親並完成未完的夢想，因此她也踏入賽車界，從3歲就坐上賽車練習，不過礙於日本規例，她的年齡還未符合出賽資格，因此先前只能參加熱身賽，全家只好移民丹麥，才能夠參加正式比賽，今年6月初，她更是在丹麥舉辦的F4方程式賽車比賽中奪冠。