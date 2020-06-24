當每天上班都在重複相同動作，面對穩定薪資與休假，你會陷入安逸，還是迎向挑戰？擔任兆豐銀行蘭雅分行專員的林逸柔，畢業後不走尋常的求職路，明知道自己不會說英語，卻直闖澳洲打工度假；有份銀行行員的安定工作，仍想挑戰海外職涯。

林逸柔畢業自東華大學經濟系，第一份工作是在彰化銀行擔任辦事員，負責開戶、存放款、外匯等分行業務。一段時間後，她發現相似的工作內容重複性高，再加上在澳洲打工度假的經驗，讓她興起想到海外工作的念頭，於是報考兆豐銀行的儲備外派人員。

外語打底強化銀行業務

兆豐銀行的儲備外派人員不只要在台灣分行工作，而會由公司分派到美、英、法等國的海外分行，因此筆試要加考中英翻譯等語言項目，還須具備多益英語測驗（聽力與閱讀）800分以上的成績，使得多益810分的林逸柔在考前就多了一份優勢。「因為有英語門檻，篩掉很多考生。」

公司要求儲備外派人員需要熟悉銀行所有業務，外派前要在各部門間輪調兩年。林逸柔就從櫃員開始，接觸開戶、外匯、放款等業務，掌握不同部門需要的知識。在進出口部門須學會看單據，在國際貿易部門要熟悉交易流程。

林逸柔覺得想成為銀行行員，最重要的是細心。她嚴肅地強調，專業能力可以入行再學，但行員每天都要經手大量的傳票和資料，若出錯會造成金錢損失，因此一定要養成細心的習慣。

除了銀行業務，儲備外派人員也要有接待外籍客戶的能力，因此林逸柔被分派至位於台北市天母的蘭雅分行。蘭雅分行因鄰近台北美國學校、台北歐洲學校等單位，每天都要接待大量外籍客戶，讓她直呼「根本不用刻意保持英語能力，因為天天都在講，講英語變成很日常的事。」

先前在彰化銀行工作時，一年頂多出現一到兩位外籍客戶，她因為外語能力突出，也因為只有她敢跟客戶說英語，每當外籍客戶出現，就由林逸柔負責接待。不過到蘭雅分行工作後，她發現外籍客戶和台灣客戶無異，除了講解要轉換成英語、平時多熟悉一些銀行業務的常用詞，開戶、匯款等作業流程完全相同，習慣後也不覺得碰到外國人有什麼特別。

接待時她還喜歡和外籍客戶聊天，了解對方國家的大小事。她聽了一位南非人分享才發現，南非除了英語外還有10種官方語言，大多數南非人除了英語之外還會一、兩種其他母語，令她大開眼界。

林逸柔能自在地和外國人聊天並非她天生語言能力好，她雖然喜歡旅行、到處體會不同的文化與當地生活，但她不會說英語，甚至一度因語言能力差而深感挫折，直到一次澳洲旅行的經驗，讓她就此轉變。

從零開始在澳洲學說英語

大學畢業，出社會工作前，林逸柔曾到澳洲生活一整年。她說，當時不想立刻找工作，決定給自己一個gap year，到澳洲打工度假。那時她雖然已通過多益600分的畢業門檻，卻只會考試，一個字也讀不出來。不過為了到處去旅行，英語是必須掌握的能力，因此在出發前就設下「在澳洲學會開口說英語」的目標。

她原本以為相比於英美，澳洲人說的英語比較簡單，但到了當地才發現澳洲人講話口音重、語速快，不同於歐美的用詞也讓她一度吃足苦頭。她在咖啡店工作，但一個月後老闆發現她不會講英語，直接辭退她，她大受打擊。「客人點餐我完全聽不懂，要請他們用手去指才行。那時候我每天都在上班地點哭完才回到住處，強迫自己要接受這個環境。」

她要求自己無論是工作、逛街、採買生活用品，都要抓緊機會用英語和當地人、和打工時的客戶、和住處的其他外國人交談。「當你敢開口的時候，每一次的開口都會比上一次好一點。」

到澳洲打工度假的經驗，使林逸柔（右二）對海外工作心生嚮往，圖為她參觀Swan Valley葡萄酒莊。（照片提供／林逸柔）

澳洲是台灣人打工度假的熱門選擇，當地有不少華人聚集地，只會中文也能順利生活。她曾碰到一位已在澳洲居住30年的華人，由於只在華人區活動，至今仍然一句英語也不會說；但她為了說英語，甚至刻意避開華人聚集的地區。

她也善用當地資源，讓自己置身全英語的環境，回到住處就打開電視，聽全英語的新聞和節目。隨著聽得懂的詞彙越來越多，她的英語能力就在不知不覺間進步，甚至現在說英語還帶一點澳洲腔，成為意外的紀念品。

在澳洲遊歷的一年讓林逸柔獲得無價回憶，並促使她報考外派人員。對於想打工度假或者進入銀行業的學生，她建議「要知道自己在做什麼、有自己的想法、不要盲從。」為每一個決定訂下目標，充實度過每一階段，即使是跳脫常軌的gap year，也能收穫滿滿。

About 林逸柔

出生：1990年

現職：兆豐銀行蘭雅分行專員

經歷：彰化銀行辦事員

學歷：政治大學行政管理碩士學程在職專班、國立東華大學經濟系

英語程度：多益英語測驗（聽力與閱讀）810分