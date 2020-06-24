近幾年有無數YouTuber崛起，火紅程度甚至不亞於線上藝人明星。近日有網友就在PTT討論一名叫金魚腦的YouTuber，身為烏拉圭和台灣混血兒的她不但外型亮眼，清新的氣質還被眼尖的人發現似乎撞臉台日兩大女神，讓網友瞬間全暴動！

有網友在PTT表特板以標題「複習金魚腦」發文，並分享一名最近逐漸受到關注的YouTuber「金魚腦」。身為烏拉圭和台灣的混血兒，金魚腦不但五官精緻精緻，還自帶仙氣，擁有清新迷人的氣質。人美心也美的她也因為關注環保議題，在自己平台推廣無塑生活，被網友稱為「環保系YouTuber」。

在 Instagram 查看這則貼文 金魚腦❤️（@goldfishbrain17）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 14 日 上午 3:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 金魚腦❤️（@goldfishbrain17）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 4:54 張貼

文章曝光後掀起熱議，還有網友認為頂著一頭短髮的她神似台日兩大氣質女神廣末涼子和桂綸鎂，紛紛暴動留言「金魚腦讚讚」、「剛看到時還以爲日本女星」、「個人覺得影片比照片正」、「推，真的很正！」、「混血兒的五官真的強」、「有點像桂綸鎂」、「廣末涼子+連俞涵」、「蠻喜歡她的，很有想法，希望大家一起無塑」、「這不是廣末涼子嗎？」、「眼睛好美」、「烏圭版涼子」。

在 Instagram 查看這則貼文 広末涼子ファン（@hirosue_ryoko_fan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 下午 6:30 張貼