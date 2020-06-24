新冠肺炎在今年初以燎原般的速度在全球各地延燒，不少人為此都盡量不外出，外送業者也推出無接觸送餐的服務，強調只要民眾備註，外送員就會將餐點放置門口或是警衛室，減少接觸感染風險。一名網友日前就選用無接觸取餐的服務，卻發現外送員將餐點掛在十分尷尬的位置，好在該網友使出驚人神技，成功化解危機，讓網友看了全都跪了！

一名網友在臉書社團「爆笑公社」發文，表示近日叫餐時選擇了無接觸服務，等到要去取餐時才發現外送員將餐點掛在門把上，但由於該網友的門把是裡外連動的，只要他一轉動門把就會讓外面的餐點有下滑、打翻的危機。沒想到原PO竟然使出1密技，只見他用超怪的手速一轉，1秒就將門打開，外面的餐點雖然彈了一下，還是穩穩地掛在門把上，讓原PO不禁得意直呼「外賣敢掛，我就敢開」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言讚嘆「有練過」、「666」、「好功夫」、「解了一個成就！」、「底子深厚；佩服～」、「哈哈哈哈哈我笑出聲」、「為了吃，練就了一身好身手！」、「唯快不破」、「神操作，漂亮」、「這個手速有快」「原來是餓死跟吃飽的一線之隔」、「萬年一見的武林高手」。