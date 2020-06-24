古代中國人死後，希望屍身能永世不滅，因此流傳出不少防腐秘招。古時中華歷史裡，認為玉石擁有特殊功效，因此成為隨葬的器物，皇室貴族的陪葬品經常可見，有玉衣、玉琀、玉握、九竅塞、玉枕、玄璧和鑲玉棺等，就連生殖器、肛門也會塞入玉器，究竟有什麼作用呢？真的能達到防腐的效果嗎？

根據《每日頭條》報導，古時認為以玉斂葬能保屍身不腐，甚至還有復活的可能，到了漢朝以後，葬玉更為普遍，在西晉葛洪在《抱樸子》曾提到「金玉在九竅，則死人為不朽」，從而得知古人認為，若在屍體九竅放入玉器就能不朽、防腐，而隨葬玉器的款式也非常多樣。

其中玉衣又稱「玉匣」，指皇帝、諸侯王和高級貴族死後的殮服；玉琀又稱為「口琀」，含於死者口內的葬玉，且形狀隨各朝代而不同，例如商周時期的玉蟬、玉蠶，及春秋戰國時代的玉牛、玉魚等；而九竅玉塞則是指將死者九竅(雙眼、雙耳、鼻孔、嘴、肛門和生殖器)堵住，可防止人體內的精氣外溢，使屍體達到不朽的作用。

其中最完整的九竅塞，出現於西漢中山靖王劉勝夫婦墓中，劉勝的九竅塞包括眼蓋、耳塞、鼻塞各兩件，口塞、肛門塞、生殖器罩盒各一件。為何肛門也要塞玉呢？儘管玉石並沒有防腐效果，但人死後肛門肌肉就會鬆弛，導致人體內液體流出，而腸道內的細菌多，流出的液體會加速屍體腐壞，因此塞住也是有一些作用的。