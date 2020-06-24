最近天氣炎熱，不少民眾都會買杯清涼的飲料消消暑。一名女網友日前就買了一杯飲料回家配飯，但因為吃太飽喝不下飲料中的小芋圓，就暫時倒在碗裡，沒想到之後卻發現阿嬤整碗捧去幫家中金魚「加菜」，讓她超崩潰！

一名網友在論壇Dcard發文，表示日前太熱就去買了一杯飲料回家配飯吃，但因為沒甚麼食慾，連飲料裡面的小芋圓也吃不下，就暫時倒在碗裡想說晚點可以配牛奶吃。沒想到辦完事回來竟發現整碗芋圓失蹤，本來還以為是自己吃掉還記錯，卻突然注意到「我家魚缸裡，多了好幾顆晶瑩剔透，閃耀著寶石般的紫色玻璃珠，心想奶奶真是閒情逸致，還有時間搞魚缸擺設。」仔細一看才驚覺「休淡幾勒！那個石頭怎麼有小芋圓既視感，緩慢走近魚缸伸手進去摸，哇是軟的！真的是我的小芋圓，而且小魚已經開始吃了…傻爆眼！」

最後更直呼「魚魚好識貨，那個小芋圓認真蠻好吃。但怎麼辦呀！！！魚吃芋圓會不會有事？？」文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「奶奶是熱ㄎㄧㄤ了嗎XD，太可愛了啦哈哈」、「好好笑哈哈哈哈你問他在哪他還說沒看到最好笑」、「阿嬤狂喔」、「果然阿嬤養的都會胖」、「阿嬤想養胖的對象不僅限於孫子」原PO事後也補充，阿嬤以為那是她買來給魚缸裝飾用的紫色彩石，才會直接倒進魚缸裡。