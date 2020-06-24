麥當勞餐點多樣、出餐迅速，因此成為學生、上班族的正餐選擇。日前一名網友提到，發現麥當勞店內提供的衛生紙，與一般市面上賣的不同，普遍面紙都是呈現對折的，而麥當勞的卻是前短後長，而近日他更發現其隱藏用途，竟能方便消費者拿飲料杯，而麥當勞前員工也解釋長短不一的原因。

一名網友在《Dcard》提到，由於天氣逐漸轉熱，因此他便至麥當勞買飲品休息，飲用期間發現飲料杯外，因冷飲遇到熱空氣而濕成一片，拿著喝又會把手用濕，非常不舒服，於是便將麥當勞衛生紙順手貼上去，發現衛生紙恰好與中杯飲料杯大小相同。

原PO表示，衛生紙短的地方鋪於底部，而長的地方則較厚，恰好位於手握的部分，讓他直呼「發現生活知識，小確幸！」。不少人則回應「杯子外的水，不是拿來擦手的嗎？」、「我都把它全部展開，再折成正方形⋯」、「如果你把衛生紙整個打開，可以繞一圈杯子外圍，不過會差一點點」。

不過多數人認為，麥當勞衛生紙長短不同，主要是方便取用，「我以為不一樣長是因為方便展開耶！長短邊都設計兩層不一樣長，講求效率的速食，應該也會想辦法讓紙巾展開的速度更快，東西打翻可以直接抽起來展開擦」、「只是為了方便拿而已，Rush的時候遇到摺痕朝下的會翻臉誰放的，有夠難拿。麥胞四年經過」。