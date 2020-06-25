小譚道聽圖說》在山上 16:302020/06/25 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》在山上(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光人壽董事長吳東進有項技能，是開鎖，就是鎖匠開鎖的那種開鎖。 會開鎖，這件事本身並不奇怪，但是大家好奇的是，是跟誰學的呢？是跟鎖匠嗎？對開鎖師父是誰，吳東進很保密，只願透露習得開鎖技能是在他就讀成功高中時。 雖然，吳東進不願透露師父是誰？不過，新光金控董事林伯翰說，他知道師父在那裡，「師父在山上～」。山上？是啊，在山上，林伯翰說，小說上不都是要學武功，得到山上找師父～。ㄟ…。 #開鎖 #師父 #山上 #鎖匠 #是誰 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》這時最快樂 16:302020/06/20 時事 小譚道聽圖說》那可不行 16:302020/06/18 時事 小譚道聽圖說》用念力 16:302020/06/11 時事 小譚道聽圖說》高利息 16:302020/06/13 時事 小譚道聽圖說》神佛也贏不了 16:302020/06/16 時事 話題熱門新聞 軍中滷豬腳為何這麼入味？食勤兵曝美味煮法 - 日常 - 話題 人妻端生蚵預謀榨乾尪？中醫師6字點破真相 一堆人全搞錯 - 日常 - 話題 《秘聞23錄》皇帝下葬為何要用玉塞住肛門？大有玄機 - 歷史 - 話題 《秘聞23錄》雍正收養3養女 全為滿足1特殊需求 - 歷史 - 話題 超商零錢捐常有「千元鈔」？店員反曝暗黑真相 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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