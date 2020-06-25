新光人壽董事長吳東進有項技能，是開鎖，就是鎖匠開鎖的那種開鎖。

會開鎖，這件事本身並不奇怪，但是大家好奇的是，是跟誰學的呢？是跟鎖匠嗎？對開鎖師父是誰，吳東進很保密，只願透露習得開鎖技能是在他就讀成功高中時。

雖然，吳東進不願透露師父是誰？不過，新光金控董事林伯翰說，他知道師父在那裡，「師父在山上～」。山上？是啊，在山上，林伯翰說，小說上不都是要學武功，得到山上找師父～。ㄟ…。