京都，擁有許多在地人才知道的這些、那些事

看似靜懿悠然的古都，其實在日本歷史上是個不斷流動著的城市！

【精彩書摘】

夏日前往貴傳神社的路上，溪水與綠蔭阻絕了暑意，涼風吹來，沒有登山的疲累，只有清涼地暢快。

七夕夜晚的堀川成為一個光的世界、一個許願的場所、一個傳統與創意兼具的空間。

京都的夏日相當炎熱，盆地會讓氣溫直線上升，宛如蒸籠一般。幸好千年古都一直都有避暑的方式。夏日不想留在室內，我會搭上叡山電鐵，前往京都的避暑勝地貴船神社。

消暑的風雅聖地：貴船神社

貴船神社位於京都的北部山區之中，是鴨川的源頭，為奉祀山林水澤的保護神。由於處於京都重要的水資源地，自古以來就是重要的祈雨場所。神社的起源甚至早到日本初代的神武天皇，傳說天皇之母搭船，溯流而上，一直到今天貴船神社的奧宮為止。

雖然神話的起源難以得知，但是處於川源的貴船神社並不容易到達。幸好現在有叡山電鐵，叡山電鐵離開市區之後，一路向上爬，沿路滿是綠意。將近半個小時之後，叡電停在貴船口，由此到貴船神社還要兩公里。雖然有公車可坐，但我選擇在山林中、溪水邊，慢慢地走到貴船神社。

雖然是夏日，但是溪水與綠蔭阻絕了暑意，涼風吹來，沒有登山的疲累，只有清涼地暢快。

由於貴船神社在以往為祈雨聖地，古代的信徒奉獻神輿坐乘的馬匹以為謝禮，祈求天降甘霖時進獻黑馬。如果豪雨造成災情，則進獻白馬祈求晴天。但是馬匹的照顧不易，甚至連收受貢物的神社都無法照料好進獻的馬匹，所以後來逐漸成為一種象徵，採用繪製的方式，成為現在日本神社當中用來祈願的「繪馬」。

「繪馬」是祈願的象徵，在日本大大小小的神社當中都可以看到用木板製成的「繪馬」。上面寫著芸芸眾生的願望，期望事業有成、健康快樂、金榜題名︙︙等，而貴船神社就是「繪馬」的起源。

京都人夏日時常到貴船神社旁的溪流之中享用川床料理，川床料理不在川邊，而是在川上。於水流平緩之處搭上木板，直接於川中享用料理，不僅消暑，還有無盡的風雅。

享受了夏日來自溪谷清涼的風。夜晚則在鴨川邊沉浸在七夕的浪漫理。

傳說中的牛郎與織女

迢迢牽牛星，皎皎河漢女。

纖纖擢素手，札札弄機杼。

終日不成章，泣涕零如雨。

河漢清且淺，相去富幾許。

盈盈一水間，脈脈不得語。

遙遠的銀河中的牽牛星和皎潔明亮的織女星。

織女以纖細白皙的手織布，織布機發出札札的聲音。

織了一天的布卻不成紋理，因為傷心落下了眼淚。其實牛郎與織女相隔的銀河又清又淺，彼此相隔能有多遠呢？

然而一水之隔的銀河，使他們含著相思無語地對望。從東漢《古詩十九首》中就可以看到牛郎與織女無法見面的相思之情。牛郎與織女見證了分離的痛、相思的苦。

七夕的傳說在曹植《九咏注》說：「牽牛為夫，織女為婦，織女、牽牛之星，各處一旁，七月七日得一會同矣。」牛郎與織女一年一見，隔著銀河，相望卻無法見面，往後詩人吟詠相隔兩地的思念之苦都以牛郎和織女為喻。

在台灣，七夕似乎不只是牛郎織女的節日，反而與未成年的小孩比較有關係。以往七夕的時候，父親都會要我拜「七娘媽」和「床母」。在閩南人的習俗之中，兩者都是保護未成年孩子的神祇。按照文史學者的考證，以往中國閩南地區的人渡過黑水溝台灣海峽，大部分都無法回到原鄉，婦女將希望寄託在孩子身上，期望孩子能夠平安長大。

現在的台灣人還有多少在拜「床母」很難知道，七夕隨著商業化的炒作，被簡化成「中國的情人節」，作為二月十四號西洋情人節的對比。過節的方式在內容和形式上也與西洋情人節沒有什麼不同，年輕男女甚至會在七夕找個歐式的高檔餐廳用餐，過著不倫不類的「情人節」。

傳統的節日如何在現代社會產生意義，不管是觀光或是所謂的「文創」，都必須在以往的文化中尋找靈感，結合現代社會的產業，賦予創意，然後引起消費者、觀光客和當地居民三者的參與和興趣。

京都的七夕就是個成功的例子。

京之七夕

某一年的七夕，正好是父親的追思會。我向父親道別，鶼鰈情深的父母無法白首到老，幽冥兩隔，命運的主宰者切割了他們之間的聯繫。父親的追思會後，我覺得有必要轉換一下情境。一個星期之後，到了京都。京都的夏天和台灣一樣炎熱，但夜晚卻很能感受到夏季晚風的清涼。

日本的七夕傳說雖然源自中國，但很明顯地產生本土化的現象，與原來的傳說既相似又有些不同。七夕的傳說傳入日本之後，結合本來的「棚機」傳說，帶點一夜情的味道。日本最早的神話《古事記》之中有一個故事，少女為了幫助村莊消災，在河邊織衣祭神，並且與神發生了關係。

日文的七夕念法為「たなばた」（tanabata），是由日文中的「棚機つ女（た

なばたつめ）」而來，而不是直接中文七夕「しちせき」的翻譯。

在七夕時，日本人會使用一種稱為「笹飾」的小紙張，以細長的竹枝，將願望寫在五彩的長方形紙條上。寫完以後綁在竹枝上，許的願望就有可能會實現。「笹飾」除了許願之外，也帶著裝飾的功用，宛如風鈴一般，看到就想到了夏天。

七夕是日本不少地方夏季的重要祭典之一，其中又以仙台的「七夕祭」最為

盛大。京都夏日的祭典本來以七月的祇園祭和八月中的「五山送火」（五山送り

火）最為盛大，八月初相對而言是旅遊的淡季。

京都的七夕沒有花車，也沒有過多的人潮，以一種結合傳統的創新手法，為盛夏的古都再度增添一些色彩。

京之七夕分為鴨川會場與堀川會場，以堀川的人氣較高。堀川現在只是一條不起眼的小溪流，以往這條穿過天皇御所與二条城的河流，運送了不少上層階級所需的物資，也是孕育京友禪的場所。

堀川在京都現代化的過程之中逐漸被京都人所遺忘，甚至在戰後將堀川地下化，上面蓋起筆直的大馬路，京之七夕使京都人與觀光客重新想起這條淡忘的水道。在七夕的前後十天之中頓時妝點成為一個光的世界、一個許願的場所、一個傳統與創意兼具的空間。

會場充分利用了空間上的特點，現在的堀川比起一般路面來得低，走在川邊宛如沿著溪旁的谷地而行。夜間在窄小的通道上 L E D的光廊映照在水面，人群

魚貫地向前走。

從世界遺產二条城前開始，京之七夕的活動一直到晴明神社，南北巷的通道上有著各式各樣的活動。不管七夕的神話在中國或是在日本，河流、願望與男女之間的情感是其中不變的母題。京之七夕充分地運用了這幾個母題，並且加入京都的特色，像是友禪染。

京都名聞遐邇的友禪染，在染色之後還必須水洗，而河水的水質會影響友禪染的顏色，織染會吸收水中的鐵，使其顏色更加美麗鮮艷。友禪染以往都是使用崛川的水，所以京都人常說：「京友禪是水的藝術。」

在堀川會場中的「光之友禪流」，友禪染的織布在堀川的水中飄動，打上L E D

的燈光。帶點現代的詩意，又與織女、河流等七夕的主題相互輝映，堀川邊的男男女女，包括我和妳，都在浪漫的景色之中感受京都的七夕。

二条城內開放夜間的參觀，本來寧靜的二条城，在夜間閃爍著「プロジェクションマッピング」（Projection Mapping ）的投影，這是近來日本常用在建築上的影像技術，可以投影於不規則的表面上，並且透過燈光的變化，使古蹟的外表穿上不同的衣服。宛如跳舞一般的二条城，在京都的夜空下呈現出活潑的氣氛。

在台灣，七月是鬼月，總是帶著恐怖的色彩；在日本，七夕不僅有傳統的氛圍，也帶著點創意的色彩。友禪染加上燈光的技巧、世界遺產二条城打上了變化萬千的燈光。夏天的夜晚，涼風吹來，浪漫的夜京都。

（本文摘自 《京都歷史迷走》／時報出版）

【作者簡介】

胡川安

生活中的歷史學家，身於何處就書寫何處，喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。在日本、巴黎、美國和加拿大生活過。因為工作的關係，也在中國不同地方旅行。由於興趣龐雜，大學雙修歷史與哲學，研究所於國立臺灣大學雙修考古學與歷史學，後取得加拿大麥基爾大學東亞系博士。曾任「故事：寫給所有人的歷史」網站主編、華文朗讀節策展人，目前為國立中央大學中國文學系和歷史研究所合聘助理教授。

編著十餘本書：著有《和食古早味》、《食光記憶》、《絕對驚艷魁北克》和《東京歷史迷走》，編有《貓狗說的人類文明史》、《重新思考皇帝》、《關鍵年代》和《故事臺灣史》四冊。