天氣炙熱難耐，不少人喜歡吃酸甜涼菜消暑開胃，不過日前就有網友分享公司外籍移工的「夏日特餐」，竟然是一大盤翠綠色的「金龜子」，畫面曝光眾人全看傻了，更釣出內行人曝光驚人口感，掀起熱議。

「這是我們公司外籍的夏日特餐…」原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，只見桌上有兩盤料理，除了大家常見的泰式酸辣涼菜之外，另一盤菜色竟是成堆的金龜子，且沒有添加任何佐料調味。

一大盤「原形金龜子」曝光後，眾人全看傻了，紛紛留言驚呼「這個大便很臭欸」、「難怪很久都看不到金龜子了」、「這是真的，我有看過他們整個抓來吃…」、「照片感受得到ㄎㄠㄎㄠ的聲音」、「台灣檳榔啦」、「這檳榔還會牽絲的」、「他們的壯陽聖品」。

也有內行人分享金龜子的特別口感及移工獨特的料理菜色，「我吃過金龜子，味道很臭車（腥味重）」、「這個不好吃，有蟲味很濃，在泰國有吃過」、「我公司泰勞吃獨角仙，之前看他們抓上百隻，用炸的」、「有的還會吃荔枝椿象」、「之前在工廠有外勞會抓蟬去炸來吃，有一天吃午餐的時候，外勞夾了一隻給我，我咬了一口，整整一個禮拜吃不下東西」、「金龜子我真的看過泰勞吃，還吃涼拌生豬肝差點嚇死我」、「我公司外勞前幾天也抓了一堆回來炸，吃的時候翅膀要拔掉，炸完配金門38，還問我要不要吃，我都快昏倒了」。