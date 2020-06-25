「開車不喝酒，喝酒不開車」，酒駕不僅僅對自己的安全造成威脅，也可能影響到其他用路人的安全！最近，大陸一名女子開車去接男友後突遇臨檢，沒想到卻被發現酒測值超標，但女子不斷堅稱自己沒有喝酒，最後真相大白，原來竟是因為和男友「親得太久」。

根據陸媒報導，該起事件發生在陝西西安，一名女子開車突遇臨檢，經過口吹式的酒測後，發現她的酒測值超標，被警方認定為酒駕，不過女子卻一直堅稱自己並沒有喝酒，在抽血檢查後也發現她血液中的酒精含量為0，一問之下女子才終於吐出實情，表示自己的男友有喝酒，在開車之前兩人曾接過吻，警方才推測造成這種結果的原因可能是因為兩人「親得時間比較長」。

新聞曝光後引起許多網友熱議，大家紛紛笑說：「好過分啊，我看個執法影片還要被秀（恩愛）一臉」、「這個時間肯定短不了」、「這裡有人撒狗糧，給她抓起來教育教育」、「開車不接吻，接吻不開車」、「這告訴我們駕車前請勿啵嘴」。