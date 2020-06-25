台灣超商密度高居世界第一，不少人肯定看過結帳櫃台附近一定都有社福團體設置的零錢募款箱，目的是希望消費者結帳之後，能將剩餘的零錢捐助做公益。日前就有網友透露，結帳後一如往常的順手將零錢投入募款箱，卻赫然發現裡頭出現500元大鈔要和數張百鈔，不禁大讚「台灣還是很溫暖的！」不過貼文一出隨即被知情人士吐槽，曝光背後暗黑真相。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文透露，「剛才7-11結完帳，把手裡零錢投進去，突然發現罕見的有善心人士投了500元和數張100元」讓他不禁感嘆「常常看到負面的社會問題被拿來放大，其實台灣還是很溫暖的！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「滿常看到1000元的」、「我還看過2000的，我在想會不會是喝醉了」、「我看過1000元的最少5張」、「我看過一張房地契的」、「自己先做個門面」、「是聽說有人是為了還願，例：保佑賺大錢，會去做捐款」、「換物社團還有贈物社團很多這種良俗，有些人會免運寄給你，但會請你把運費投超商捐獻箱」、「以前做超商，遇到最多3萬」。

不過也有知情人士曝光背後真相「你知道超商會拿大鈔換錢嗎」、「殊不知是店員沒零錢拿去換的」、「通常都是零錢拿起來換成大鈔再放回去的（之前在超商打工默默路過」、「別傻了！七八成都是櫃台沒零錢拿來換而已」、「店員換錢，有些是店長或是老闆才有權利換，然後動作要快而且不能被看到」。