在每一個行業當中，通常都會有介於某一個年齡段或是特定性別的人占大多數，像是說到廚師就是以男性居多，護士則是以女性居多等等。最近，有網友就發現，牙醫診所中的牙醫助理好像大部分都是年輕人，讓他對此現象感到非常好奇。

這名網友在PTT上發文，表示自己發現大部分的牙醫診所中，牙醫助理通常都會是年輕人來擔任，讓他覺得非常困惑，雖然有想過會不會是男醫師的個人喜好問題，但後來發現就連女醫師的牙醫診所也經常會聘請年輕的女孩子來擔任牙助，因此好奇地上網尋求大家的解答。

此文一出，有不少網友都跳出來留言解答，「入行門檻低」、「門面問題呀，女性比較容易讓顧客上門」、「熱血新鮮人啊，牙助流動率高，每次回去都換新面孔」、「牙助還是有專業的，只是那專業很容易學」、「當過牙助，不是沒專業但很容易學」、「看情形吧，老診所也是有老助理，有選擇，當然選年輕便宜的」。