今日適逢端午節，除了吃粽子之外，端午節也有另外一項傳統活動「立蛋」，據說只要在這天的正中午時將雞蛋直立起來，就可以獲得一整年的好運。但成功挑戰立蛋並不是一件簡單的事情，必須擁有極大的耐心和小技巧，之前就有一名葉門男子打破了世界紀錄，立蛋後還在上方加疊了2顆雞蛋，引起眾人驚嘆。

在 Instagram 查看這則貼文

Have you ever seen anything like this before?! ⁣ ⁣ The most eggs stacked is 3 and was achieved by Mohammed Abelhameed Mohammed Muqbel (Yemen), in Kuala Lumpur, Malaysia, on 10 April 2020.⁣ ⁣ ⁣ Mohammed Abelhameed was able to identify each egg's centre of mass and stack them exactly so that the combined centre of mass of the three eggs was situated directly above the very small base of the stack. This required high concentration, patience and practice - do you have what it takes to break the record?! Please don't waste any eggs! 🍳🥚❤️️⁣ ----------------------------------------------------⁣ #guinnessworldrecords #eggs #egg #eggstack #records #malaysia #video #cool #food

Guinness World Records（@guinnessworldrecords）分享的貼文 於 張貼

根據外媒報導，這名20歲的葉門男子穆罕默德（Mohammed Abelhameed Mohammed Muqbel）在今年4月初時，於自己位於新加坡吉隆坡的住處挑戰立蛋，竟真的成功將3顆蛋垂直成串立了起來，更一舉打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

穆罕默德表示自己從6歲的時候就開始在自學立蛋，長時間的練習讓他已經完美掌握住立蛋訣竅；首先，穆罕默德先找出3顆蛋的重心，並將之擺放在同一條垂直線上，這是一個極需專注與耐心的過程。

影片曝光後，許多網友都感到非常震驚，紛紛留言：「看這部影片甚至讓我不敢晃動自己的手機」、「天啊！這真的太刺激啦！」、「我連立起來1顆蛋都做不到」、「我可以立4顆！如果提供我膠水的話」、「他的耐心也太驚人了吧」、「我都不敢呼吸了…」。

文章來源：Times of India
肉粽被這配料塞爆！網友全驚呆
比基尼龍舟鼓手 超辣視角選手嗨爆
來找許仙？罕見絕美「白素貞」現身
☆加入挖新鮮FB，精彩話題不錯過！
#話題 #中時電子報 #立蛋 #葉門 #新加坡 #端午節 #雞蛋 #金氏世界紀錄 #耐心 #重心