今日適逢端午節，除了吃粽子之外，端午節也有另外一項傳統活動「立蛋」，據說只要在這天的正中午時將雞蛋直立起來，就可以獲得一整年的好運。但成功挑戰立蛋並不是一件簡單的事情，必須擁有極大的耐心和小技巧，之前就有一名葉門男子打破了世界紀錄，立蛋後還在上方加疊了2顆雞蛋，引起眾人驚嘆。

根據外媒報導，這名20歲的葉門男子穆罕默德（Mohammed Abelhameed Mohammed Muqbel）在今年4月初時，於自己位於新加坡吉隆坡的住處挑戰立蛋，竟真的成功將3顆蛋垂直成串立了起來，更一舉打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

穆罕默德表示自己從6歲的時候就開始在自學立蛋，長時間的練習讓他已經完美掌握住立蛋訣竅；首先，穆罕默德先找出3顆蛋的重心，並將之擺放在同一條垂直線上，這是一個極需專注與耐心的過程。

影片曝光後，許多網友都感到非常震驚，紛紛留言：「看這部影片甚至讓我不敢晃動自己的手機」、「天啊！這真的太刺激啦！」、「我連立起來1顆蛋都做不到」、「我可以立4顆！如果提供我膠水的話」、「他的耐心也太驚人了吧」、「我都不敢呼吸了…」。