建國中學匯集了菁英份子，是台灣高中聯考分數最高的男校，不過就有網友好奇，儘管是菁英名校也會有班上排名墊底的學生，不禁好奇這些人最後大學都讀哪？貼文一出隨即釣出一名自稱是「建中倒數前5名」的網友分享自身學經歷，尤其是超狂近況曝光後，眾人全跪了。

這位建中生透露，當年他就讀建國中學時，班上不少同學都以為他是是原住民或體保生，因為他的成績都是全班倒數前5名，模擬考時則是全校文組倒數前10名。每個學期一開始，英文跟數學老師就會跟他說「這學期補考的位子已經幫你留好了喔！」

就連學測放榜時，大家搶著申請臺大，只有他去申請政大某系，並取得遞資料的資格，沒想到教務處老師卻面帶嘲諷的跟他說，「喔，因為全校文組只有你一個人申請政大某系啊，所以當然會過…」最後因為某學科門檻沒過，政大要他不用遞資料了，讓他無奈表示「班上有申請的只有我一個人連資料都沒遞就出局」、「我還有申請臺大中文，也是門檻沒過直接被刷掉連資料都不用遞」。

最後他指考全國文組前200名，順利考上臺大法律系，但他的成績依舊一路倒數，「人家臺大法律4年畢業，我讀6年以上，某個關鍵學分我修5次還是6次，中間被21一次，還好下個學期差1學分，沒有被31退學，成績單印出來，我自己都不忍心看」。即便如此，他在律師考試、全國近萬名考生中，以前100名錄取，「現在跟我們班書卷一樣是執業律師，而且賺得也沒比他少，大概我天賦都點在考運上了吧！」

貼文一出網友全跪了，紛紛留言直呼「運氣絕了」、「我認識跟你完全相反的人，段考跟神一樣，大考就烙賽」、「中了比賽型選手的命運大樂透」、「考試王」、「你這樣當年在學校被他踩著的情何以堪」、「謙虛才說是都點在幸運，其實還是能力強」、「建中台大律師…這就是結果…沒人會細究你大學成績」。