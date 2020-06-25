因為新冠肺炎疫情的關係，很多人都面臨必須長時間待在家中的窘境，甚至有些人被困在了異地無法返家、無法上學，當疫情趨緩、逐步解禁後，再重新回到家中或學校宿舍等地，總能發現意外的驚喜。法國一名女子隔了3個月後終於回家，沒想到一進到廚房後卻看見了嚇人的場面！

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — 𝒹𝓸𝒹𝓸 (@donna9p) June 12, 2020

綜合外媒報導，這名女子在自己的推特「@donna9p」分享了一系列的照片，並在文中解釋，自己因為新冠肺炎疫情大流行的關係，已經有3個月沒有回到這個家中，然而當她終於重新返回這裡時，卻在廚房看見了數隻的粉色觸手從廚房角落向外延伸，甚至還穿破了櫥櫃與牆壁的接縫處。原來，女子在離開前於廚房放置了一袋馬鈴薯，隨著時間的流逝，馬鈴薯也慢慢發芽，最終旺盛的生命力打造了廚房的這般光景。

J'ai eu la même chose ptn 😭😭 pic.twitter.com/hhzMuTXTEO — Bruce Lee (@noel_florent) June 12, 2020

網友們看見照片後都驚呆了，紛紛留言：「這真的有點嚇人」、「如果你想在接縫處接一些電線，那妳現在不用自己打洞了」、「好像被外星人入侵了」、「就好像有種寄生生物侵入了妳家並想把它給吞噬」、「這樣看起來，妳該給它付點租金」；還有些人也分享了其他馬鈴薯發芽的恐怖照片，逗得大家大笑不已。