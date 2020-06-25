由於科技發展日新月異，不同的時代出生的人都會擁有不同的網路使用習慣，像是現在的年輕人就非常擅長使用3C用品，但年紀長的人就必須花一段時間才可以學會，但若是在工作中，還是應該盡量以大部分人都可以接受的方法較為妥當。

最近，一名日本推主「@tinasuke」就發文抱怨，她表示自己雖然沒有想要故意嫌惡年輕人的截圖癖，但是她已經提醒過助理（25歲）無數次了，每次對方都還是喜歡將參考資料、地址或地圖等東西以截圖的方式傳給她，因為這樣她根本沒辦法取得需要的資訊，所以要求助理將網址傳送給她，沒想到對方卻只是傳了一張有拍到網址的截圖；甚至就連電話號碼助理也喜歡截圖，就算講過複製貼上可以讓她更方便直接播打電話，對方也會跟她辯駁：「Google一下就查得到了」，讓她感到非常困擾。

不少人看到推文後也深有所感，紛紛留言：「我覺得有越來越多年輕人都這樣，完全沒有意識到會造成別人的麻煩」、「真的很常被回：『上網查就有啦』，年輕人…這我也知道啊，但這樣會讓另一個人得做更多事啊」、「最近我在教導中低年級的學生，當你要他們用手機搜尋時，『圖像搜尋』是最多人用的，這可能有點關聯」。

但有人則認為這並不能完全怪罪於年輕，而是這名助理本身的問題，「這無關乎年輕，而是他本身有很大的問題」、「我是20幾歲的年輕人，但我知道如何以複製貼上的方式分享網址」、「個人問題，跟年齡沒有關係」。