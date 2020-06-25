台灣手搖飲店林立，在路邊很容易就可以碰見好幾間賣手搖飲的，而為了滿足顧客個人口味的需求，通常都可以要求調整「糖度、冰塊」，不過最近有網友發現了關於店員介紹糖度時不太合理的地方，困惑詢問：「『正常甜會比較甜喔』是不是邏輯有問題？」。

這名網友在PTT上發文，表示每次去手搖飲店時，都很常會聽到店員說：「不好意思，我們的正常甜會比較甜喔，建議先生點半糖」這句話，但PO主仔細想一想，卻發現有什麼不對勁的地方，指出正常甜應該就是大部分人都可以接受的甜度，為何還會出現「比較甜」這樣的形容詞，認為如果有想喝很甜的人應該要點「多糖」才比較合理，店員這樣的說法讓他感到相當不解，推測這樣做的原因是否為「叫人點半糖來降低自己罪惡感的方式」？

此文一出，不少網友都表示認同，紛紛留言：「我也覺得很怪，你都說正常了，為啥還要說太甜」、「講半糖比較沒罪惡感啦」、「講半糖時怎麼不提醒說這樣比較淡喔」、「店員會說正常甜比較甜，代表它被很多客人說太甜已經不正常，但是改菜單麻煩又浪費，讓店員多說一句比較簡單」、「正常會比較甜？那就叫做不正常啊」。