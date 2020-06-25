許多人都是搭乘公車通勤，不過日前卻有一名女網友分享自己的超糗經驗，透露當天下班後，一如往常搭乘公車返家，沒想到當她快到站時，按了下車鈴卻毫無聲響，讓她相當納悶，仔細看了一旁的公告，這才發現「被自己性騷擾」，還引來司機關切。貼文一出也釣出不少苦主，掀起熱議。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文透露，自己23日晚間一如往常搭乘公車返家，並在車上開始看影片，直到快到站時，才摸黑按了下車鈴，但卻毫無聲響，然而前方乘客一按就有聲音，讓她十分納悶，後來打開手電筒一照，才發現自己按下的竟然是「性騷擾鈴」，讓她驚呼「搭公車搭了8年完全沒看過！」司機在她下車時更緊張的問說「怎麼了？有人騷擾妳嗎？」她才尷尬表示「沒有啦！剛剛燈太暗按錯了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我從來沒看過！也長太像」、「從來沒看過性騷擾鈴」、「第一次看到耶，好新鮮」、「我也按過，而且還連續不小心按了兩次」、「我同學也按過，而且他還是打開蓋子按，我要阻止已經來不及」。