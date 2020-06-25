今天是端午連假的第一天，不少民眾除了可以享受4天連假，還會得到公司發放的節日禮金和禮盒。但有網友就上網抱怨，表示自己日前收到公司發送的獎金，查看之後瞬間傻了，忍不住直呼「該哭還是該笑？」

一名網友在PTT八卦板以標題「端午節獎金只有500」發文，表示日前收到公司發送的端午節禮金，沒想到竟是500元面額的超商禮券，而且仔細查看發現，似乎已經快要過期，讓他崩潰直呼「發 現金有很難嗎？原本的休息日還被叫來上班，該哭還是該笑？」最後更質疑公司「是不是整理倉庫發現有一批去年買的禮卷快過期了拿來打發我們」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「可能400收購快過期的禮卷，發給你500價值」「我們公司沒獎金但那個禮盒市價要3000」「桃園的老人還有2500」「桃園的老人還有2500」但也有不少人透露更慘狀況「至少有公司在比爛的」「又在炫燿」「哪家公司，根本良心企業」。