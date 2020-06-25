許多人每到假日，就想小酌一杯放鬆一下，但喝多了又沒上廁所，小心會把身體搞壞。大陸浙江省有一名男子，日前狂飲10杯啤酒，隨後便倒頭就睡，期間都未曾醒來過，直到隔天早上睡醒，發現下腹部劇痛難耐，甚至無法順利排尿，送往醫院檢查後發現，他的膀胱竟然破裂。

綜合陸媒報導，40歲胡姓男子日前豪飲10多瓶啤酒，之後也未上廁所便睡著，整整睡了18小時，直到隔天7點多清醒，發現下腹部非常痛，家人趕緊將他送往諸暨市人民醫院，泌尿外科醫師朱凌飛提到，胡男到院時臉色慘白，且腹部肌肉緊繃，摸到腹部就會痛，甚至無法仰臥，只要排尿就會痛，讓他根本無法上廁所。

經過X射線電腦斷層掃描後，發現胡男膀胱已經破裂，且裂成3個傷口，其中一處傷口與腹腔相通，導致腹腔內的腸子掉進膀胱，醫生魏漢松、徐琦和陳榮趕緊動手術處理，所幸胡男膀胱已修復，否則恐將引發壞死性腸阻塞。醫師解釋，由於酒精會抑制神經中樞，導致排尿反應變遲鈍，而膀胱周圍又有脂肪及骨頭，尿滿了膀胱壁變薄，輕微外力都可能使膀胱破裂。

院方表示，儘管此案例較為罕見，但一年仍會有1至2位病患出現，而成年人膀胱可容納約500毫升的尿液，因此在正常情況下，3至4小時就需排尿，而近幾年膀胱破裂患者明顯增加，提醒聚會喝酒後千萬別憋尿，假若出現排尿困難的情況，必須立即就診，以免發生嚴重後果。

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