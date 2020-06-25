水餃是台灣的平民美食，不管大人小孩都愛吃，有些人為了方便會到超市買冷凍的水餃回家煮，但一不小心就有可能「踩雷」！有網友日前就不小心買到一款難吃的水餃，但是丟掉又覺得浪費，忍不住詢問網友「買到難吃的水餃都怎麼辦？」有不少內行饕客也透露一秒解神技。

一名網友在PTT八卦板以標題「各位如果買到難吃的水餃都怎麼辦」發文，表示自己最近在超市發現一款水餃價格便宜，想說買回家嘗鮮，沒想到吃了卻發現「好難吃皮比餛飩還薄不Q，差消波塊水餃差太多了」但因為還剩下好幾顆，覺得丟掉很可惜，只好向網友求助「如果是這樣要怎麼辦？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「全部丟掉買新的」、「寄給我」、「丟掉,我這輩子再也不吃冷凍水餃了，真的沒一家好吃，巷口附近一定有現包的水餃，再不濟八方也屌打冷凍水餃」、「交給老婆」、「放入泡麵或酸辣湯餃」、「煮熟倒噴桶」、「加辣」其中，有不少內行饕客透露只要用煎的或炸的就可以秒變成美味料理「用煎餃」、「做成煎餃，可以增加香氣」、「用炸的」、「改用炸的，炸的酥酥脆脆再灑胡椒粉」。