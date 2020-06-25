婆媳問題自古以來就是一門學問，有些人處不來，有些人則親如真正的母女。一名辣媽直播主就上網分享，表示日前在睡夢中被吵醒，醒來才發現是婆婆進來她房間，沒想到婆婆接下來說的一席話，竟讓她感動直呼「不爭氣的再次被征服......！」也羨煞一票網友。

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一名辣媽直播主在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她平常睡覺非常淺眠，只要一點點聲音就會被吵醒，而且一被吵醒就再也睡不著了，也會讓她心情煩躁一整天。日前她一早就被一陣窸窸窣窣的聲音吵醒，還沒睡飽的她正火大想說是誰活膩了，睜眼一看才發現是婆婆，婆婆看她醒了，就在桌上放了一疊厚鈔說：「這一萬妳拿去，連假帶小孩們去吃喝玩樂」讓她感動直呼「媽～你可以常來吵我睡覺沒關係，抱怨自己又不爭氣的再次被婆婆征服...」。

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文章曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛羨慕留言「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「一定是上輩子拯救銀河系無誤」、「婆婆還缺女兒嗎」、「天啊！也太好了」、「天啊！也太好了」、「有這樣婆婆，前世修的福」、「婆婆還有兒子未娶嗎？」、「炫耀文」。

文章來源：爆怨公社
文章來源：IG/ ruoqiao.xu
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