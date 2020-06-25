夏天出門聚會，還沒走到餐廳，就已滿身大汗，再加上防疫期間戴口罩，更是讓人熱到受不了，假若又散發汗臭味，肯定會尷尬不已。日本綜藝節目日前邀請專家，教授4招有效改善流汗問題的方法，甚至戒一種飲品能夠改善汗臭味。

專門研究體臭的醫師桐村里紗，日前在節目《ホンマでっか！？TV》教授止汗秘招，指夏天悶熱讓人汗如雨下，女生若有化妝，沒過多久妝就會花了，而身體其實有調節體內溫度的機制，假若體溫過高，就會排出汗水，因此可在胸部上5公分處，用透氣棉布包裹身體，就可停止流汗。

桐村里紗進一步解釋，對胸部施加一些壓力，胸部以上的位置，就會達到止汗效果，而古時舞妓、藝妓等，都是用這種方式止汗，可以改善臉部冒汗的狀況，但反效果就是，無法流出的汗水會集中至下半身，而汗若有味道，其實也是反映出身體健康問題。

分解異味的器官，主要是靠人體的肝臟，假若經常飲酒，使得肝臟機能較弱者，不僅容易狂冒汗，汗臭味甚至比他人還重。專治多汗症的醫師山本英博提到，在不同環境下喝酒，冒出的汗量與味道也有差異，在熱鬧的環境下喝酒，會容易刺激分泌特殊氣味的大汗腺，假若在安靜的環境喝酒，分泌出來的汗，不僅相對較少且無味。

而鞋子的顏色與款式，也會決定流汗量，在炎熱的夏天，深色鞋子比淺色鞋子鞋內溫度高出8°C，而穿平底鞋與地面接觸面積大，因此與高跟鞋相比，接收的熱氣也較多，若想有效減少流汗，女性可選擇穿著淺色高跟鞋，而男性則是穿淺色厚底涼鞋，桐村里紗醫師也提到，不少人會靠止汗劑抑制流汗，而止汗劑實際上要在前一晚睡前噴，讓肌膚能吸收成分，才能達到除臭、止汗的最大效果。

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