今天是端午節，除了趁連假出遊踏青，粽子更是不可或缺的節日美食。而粽子除了分南部、北部和各式口味之外，還有許多意想不到的吃法。日前就有網友在PTT曝光南部對粽子的「特殊吃法」，文章掀起討論，也讓網友全都大吃一驚！

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼吃粽子一定要配味噌湯」發文，表示南部吃粽子都一定都會配味噌湯，少數人會配浮水魚羹，讓他不禁好奇直呼「這種組合搭配是誰發明的？味噌湯明明是日本的食物，怎麼跟粽子尬在一起的？有八卦嗎？」

文章引起熱議，不少網友紛紛驚呼「有這種事？？？」、「？？？」、「台南才這樣吃，我都配碗粿」、「菜粽清香配味噌湯的鹹以及鮮甜柴魚味，絕妙搭配」但也有知情網友表示，之所以配味噌湯是因為便宜，再加上做法簡單，才意外變成一種常見的組合「因為味噌湯便宜，一碗才10元，丟幾個白豆腐就能賣」也有人認為「菜粽清香配味噌湯的鹹以及鮮甜柴魚味，絕妙搭配」。