公幼與私幼，到底哪個比較好呢？日前一名爸爸提到，由於照顧生病家人的關係，因此2歲半女兒今年4月才報名幼幼班公幼，沒想到竟是備取第21名，另一間準公幼也是相同狀況，眼看沒有機會讀公立幼兒園，因此便改讀私幼，沒想到孩子就學後，竟得知公幼加開班，讓他不知道底該選公幼還是私幼，引發網友討論。

一名爸爸在《爆怨公社》表示，2歲半女兒日前報名公幼，豈料報名64個，但只有24個名額，而最終他們備取第21名，眼看根本擠不進去，於是便轉向準公幼報名，但前面仍有20幾名備取，當時恰好一間私幼雙語幼兒園缺學生，因此他的女兒5月順利入學，豈料6月初得知，不僅準公幼有名額，而公幼學校還加開2班，讓他苦惱是否該幫孩子辦理轉學。

但原PO妻子認為，私幼會教英文及注音等課程，銜接小學一年級比較不辛苦，但他認為童年只有一次，就該讓孩子無憂無慮的生活，而學費也是考慮因素，「公幼費用：不用月費，一學期大概9千左右。準公幼費用：記得好像是月費5千其餘政府補助。目前私幼費用：月費八千，半學期學費一萬五」。

大多數人認為，應該從「經濟、接送時間及寒暑假」3層面考慮，「當初考量的是夫妻兩都在上班，唸公幼下課時間沒辦法去接，選擇唸公司附近的私幼，有狀況可以立即處理。至於教不教學，家長自己才是最佳啟蒙老師，不能全仰賴學校」、「當初我備取也上了，但後來選私的原因是，接送時間和所謂的寒暑假太長」、「公幼有很多假，要考慮寒暑假有沒有人帶，私立沒有寒暑假，家長不用太擔心放假沒人帶的問題，先考慮這點比較實際」。

還有人表示，私幼教得比公幼多，但多數人並不認為如此，一名公幼老師更表示，「除了課業之外，有太多太多事情是得先教會孩子了，生活自理、情緒管理、團體生活、懂得思考，這些我們大人看似平凡的事，對孩子來說其實很不平凡，懂得思考並不是要他講出正確答案，而且去想出他所認為的答案。講白一點，今天如果我重點放在教小孩注音、英文，那麼大部份時間我要面對的問題，就是孩子有沒有學會，相對來說也就減少了其他事件發生的機會，那真的會很輕鬆」。