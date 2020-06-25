1974年，大陸臨潼博物館館長兼考古學家趙康民，因為陝西省西陽村村民的一通電話，意外發現兵馬俑，也讓秦始皇陵重現天日，震驚全球。而這些在皇陵中負責守護秦始皇的陶俑，據說都是仿造真人所製，不但容貌各異，體態不同，還有分配各級軍官、各兵種、戰車、馬匹等細節，但有眼尖的人卻發現，這些士兵竟然都沒有戴頭盔，究竟是為什麼呢？

根據歷史學家的推測，當時的兵馬俑是由上千甚至是上萬名工匠加工燒制，純手工打造，並沒有使用模具大量製作，工匠會從8種常用臉型當作基底，再做細部微調，所以每個陶俑才會如此特殊。而陶俑也依照秦軍編制，做出各個層級的兵俑，形狀加工好之後會再配上真實的兵器和裝備，最後按照秦軍作戰部署，按照兵種、級別逐一排列位置，完美再現秦軍的風範。所以軍事學家才可以透過研究兵俑，了解秦軍將士的真實模樣和秦代當時的風土人情。

對於秦軍兵俑不戴頭盔的問題，有專家認為秦人好戰，不戴頭盔是為了在戰場上顯出英勇的「強秦」氣勢，可以壓倒敵人。也有人認為是因為當時「刀」還沒有普及，大部分步兵主要使用由青銅製成的戟、劍等「刺殺型武器」。在攻擊時，主要針對胸、腹部等部位，被「劈砍」頭部的機率相對較小，因此秦兵馬俑大都披有胸甲，反倒沒有戴上頭盔。還有一說是認為兵馬俑戴上頭盔會遮住士兵的面容，與每個兵俑都特別按照真人面相製作的理念相違背，故不穿戴頭盔比較合理。