歷經23年的努力，6月16日台灣獲得世界動物衛生組織審查通過成為非疫區，國內相關豬隻畜牧業歡欣鼓舞，但接下來要面對的難題，仍有待時間和技術去克服。

農委會主委陳吉仲一家是口蹄疫的受災戶，這段回憶讓他在18日的行政院院會中數度哽咽，「歹勢（泣）！當時2萬5千多戶的養豬戶⋯⋯（泣），對不起，現在剩7千多戶，有1萬8千多戶不見了，我們家就是那一戶，1千7百億元的損失，我們家就貢獻了4百到5百萬元，四百到五百萬元對一個農民來講，他可能就站不起來，農民沒有資產那只能賣地⋯⋯。」

行政院長蘇貞昌說：「當時豬隻不能養，也賣不出去，但飼料錢還是要還，甚至得賣土地償還債務，直到陳主委從美國攻讀博士回來，與妻小縮衣節食，幫忙父親還債，這是歷經兩代23年的辛苦。」

非洲豬瘟 也被阻於境外

台灣曾是全球第2大豬肉出口國，1997年口蹄疫爆發後痛失國際市場，撲殺385萬頭豬隻，終於在23年後，16日獲得世界動物衛生組織（OIE）審查通過成為非疫區，與日本並列為亞洲唯二不施打疫苗的口蹄疫非疫區，由於落實嚴格邊境把關，也是亞洲唯二沒有非洲豬瘟的國家。

豬肉可以外銷了！為什麼特別值得期待？根據農委會統計，1996年，口蹄疫未爆發前豬隻在養頭數有1070萬頭，平均每兩個台灣人就養一頭豬，到去年只有551萬頭，等同直接腰斬；原有2萬5357戶養豬戶，去年只剩6759戶，少了近4分之3；1996年毛豬的產值達新台幣886億元，占當年農林漁牧總產值20%以上，是產值最高的單項農產品。

單是在1996年外銷日本的豬肉價值就高達15億5120萬美元（換算當時幣值約6百億元台幣）。生鮮豬肉有40%外銷日本，成為最大宗的出口國，主因是長時間冷凍的豬肉會失水，影響口感，台灣離日本近，可以用冷藏賣到日本，與當地溫體豬的價格不相上下，深受日本人喜愛。

3年前拔針 就嗅到商機

返回榮景的期待轉化成商機。一位業內人士表示，3年前即將拔針之際，市場就出現許多收購豬舍的人，有趣的是，不只原本養豬相關產業，連紡織業、飯店業都跑來參一腳，在2018年中國爆發非洲豬瘟時，收購腳步更盛，就是預期「健康的」豬肉價格會持續上揚，影響甚至超過10年。台北迪化街老店江記華隆也說，市場許多跡象顯示，豬肉價格定會上揚，屆時必會出現搶豬肉潮。

創立54年的台北伴手禮老店唯豐肉鬆，看好商機，一年前開始找廠房，這也是唯豐的第一間廠房，最後落腳深坑，今年農曆年前簽約，6月18日試產完成，22日新廠啟動，準備迎接新機會。

(本文節自《財訊雙周刊610期》)