要經營商店，地理位置十分重要，經常左右生意關鍵。不過就有網友好奇，「為什麼牙醫診所很多都開在二樓？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出無奈主因。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，通常診所都是開設在店面一樓，方便病人進出就診，唯獨牙醫診所就比較特別，讓他不禁好奇，「有的開在二樓，雖然場地寬大又舒服，但是他們都不知道會有手腳不方便，然後又有看牙需求的病人嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「整棟都他的有差嗎」、「多數是一樓吧，二樓就會少很多老年病人了」、「有注意到，而且還要換室內拖鞋」、「我怎麼覺得牙醫一樓二樓都自己比較多，以前還去過有三樓的」、「沒辦法啊，那些病人沒辦法爬樓梯的話，只好去別的地方看」、「我家這邊三四家都一二樓」、「行動不便去醫院看就好」。

不過也有內行人點出背後真相「二樓店只會越來越多」、「很多地方規定住宅區診所只能開在二樓以下，因一樓租金貴，牙醫診所就常選擇二樓開業了」。