走在街頭竟有「龐然大物」佇立在3層樓高的民宅角落？日本一名網友日前行經東京都北區瀧野川一處民宅時，眼角餘光赫然驚見一株超巨型仙人掌沿著民宅牆壁向上生長，高度不僅突破3層樓高，頂部還有一個狀似逃跑的奇葩人形，讓人看了嘖嘖稱奇。

推特一名帳號「@0okome0」的網友本月24日在東京都北區瀧野川一處民宅撞見一幕奇葩景象，原本遠遠望過去，貌似是一根有顏色的電線杆，沒想到走進一看竟然是一株超巨型仙人掌，讓他瞬間看傻了眼，「我還回頭看了10遍！」

畫面中可見，這株巨型仙人掌被鐵環牢牢固定在牆壁上，沿著民宅牆壁向上生長，目前高度已突破3層樓高，而且主人似乎怕仙人掌上的刺傷人，還刻意將刺拔除。值得注意的是，仙人掌頂部還長出貌似逃跑的奇葩人形，越過重重欄杆。

畫面曝光後掀起網友全看傻了，紛紛留言驚呼，「天啊！這株仙人掌年齡搞不好比我大」、「這應該養了2、30年了吧」、「第一次看到！嚇死我了」、「這到底是怎麼照顧的」；還有人打趣笑說「最上面的人形是打算逃跑嗎」、「長這麼高原來是為了越牆而逃啊」。