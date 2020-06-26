義式披薩近年來成為民眾歡樂聚餐的首選，店家為了攬客也經常推出促銷優惠，對此就有網友好奇「買大送大披薩店都會虧錢嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士點破背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出「披薩店一直以來都有買大送大的優惠，這麼佛心買一送一根本就披薩半價賣，這樣子披薩店都不會虧錢嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒賺錢是做心酸的膩？」、「成本很低，你吃的東西叫廣告和店租」、「成本才多少錢，店租人事成本搞不好還比較貴」、「賠錢生意誰要做，又不是慈善事業」、「台灣的披薩賣得跟美國一樣貴，你就知道賣一份披薩有多賺」。

更有知情人士點破背後秘辛「他們的賣法就是你一次要買2個」、「你應該要想想，買大送大還有賺，那平時買大不就爆利」、「我賣兩個的錢，算你買一送一就不虧了」、「買一送二都不會虧錢吧」、「我在披薩店打工過，那些料跟售價比起來超便宜，賺翻了」、「你看看大賣場的pizza才多少」、「你沒看到大賣場就不敢這樣玩」。